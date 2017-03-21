獲LGBT權利倡導獎 凱蒂佩芮談心路歷程
美國歌壇流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）獲頒LGBT權利倡導獎座時，談到她從小接受基督教教育，甚至在青少年時期參加宗教營禱告趕走同性性傾向。
法新社和英國「衛報」（The Guardian）報導，凱蒂佩芮在美國最大LGBT民事權利倡導團體人權戰線（Human Rights Campaign）年度盛會上演說。
她週末在洛杉磯舉行的集會中說：「我與你們站在同一陣線，我們並肩作戰一起抵抗歧視，不管是LGBTQ社群，還是拉丁裔的兄弟姊妹，還是這個國家中數百萬的穆斯林。」
推特（Twitter）帳號有9600多萬人追蹤的凱蒂佩芮告訴觀眾，她在保守基督教家庭長大，從小就相信同性戀的性向可以改變。
32歲的凱蒂佩芮說：「我學會的第一個單詞除了『媽媽』和『爸爸』外，還有『上帝』和『撒旦』。在我成長的過程中，同性戀就是可憎的，且與地獄是同義詞」
但凱蒂佩芮說她一直都知道性向是更加微妙的東西。她還提到與她共事多年的經紀人等同志朋友打開她的眼界，如果沒有他們「我不會是現在這個完整的我」。
她說：「我希望我站在這裡就是一個活生生的例子，無論你出身何處，未來你選擇走哪條路才是重要的。如果我們敞開心房，讓心胸更柔軟，就能起巨大的改變、改革和觀念改變。」（譯者：中央社陳昱婷）1060321
(中央社)
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