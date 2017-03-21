模仿小甜甜性感舞步 亞航空少網路爆紅

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亞航（AirAsia）空少模仿美國歌手布蘭妮的經典歌曲「Toxic」，在機艙內大跳性感舞步，不僅表情到位，吸睛指數爆表，紅遍各大社群網站，連亞航老闆都忍不住說讚。

馬來西亞社群網路最近瘋傳亞航空少阿斯拉夫納西爾（Assraf Nasir）在機艙內模仿美國流行音樂偶像小甜甜布蘭妮（Britney Spears）性感舞步影片。

根據大馬社群網站「CARI」，這名空少萬萬沒有想到這段原本在機艙內為調整心情鬧著玩的影片，竟被同事上傳推特後意外爆紅。

不少網友看過這段精彩的模仿舞蹈後，紛紛按讚，認為模仿的維妙維肖，表情十分到位，非常逗趣，對紓解機艙內繁重工作壓力，有極大解壓效果。

有趣的是，連亞航老闆看到這段影片後也忍不住按讚，同時透過Instagram轉發分享，認為亞航人才濟濟，這段經典影片簡直是亞航版本的「Toxic」。

阿斯拉夫納西爾在機艙內模仿布蘭妮性感舞步影片，連日來透過社群網路不斷轉發，點閱率已經爆表。1060321

(中央社)