東京櫻花開了 暌違9年搶頭香

日本氣象廳人員今天觀測到東京靖國神社的染井吉野櫻樹有5朵櫻花全開，表示東京的櫻花開了。東京成了今年日本境內染井吉野櫻櫻花最早開花的地方。

日本放送協會（NHK）報導，做為判斷東京的櫻花是否開花的標準樹位於東京千代田區的靖國神社。今天上午，氣象廳職員在雨中撐著傘觀測，結果確認有5朵櫻花開花了，於是宣布「東京櫻花開了」。

東京櫻花開花的時間與去年相同，相較於往年則是提早5天開花。上次東京櫻花在日本全國搶到頭香是在9年前。1060321

(中央社)