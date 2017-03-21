英預告啟動脫歐 談判日恐延至6月

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英國預告將在3月29日啟動歐洲聯盟（EU）里斯本條約第50條款，正式展開脫歐程序，但相關人士指出，談判恐要拖到6月才會開始。

英國公投脫離歐盟9個月後，英國首相梅伊（Theresa May）終於通知歐盟將在29日啟動脫歐程序，歐盟將在48小時內向英國發出協商草案，雙方將展開為期2年的複雜談判。

然而，根據「衛報」報導，雖然歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）第一時間表示，將在啟動後48小時內回應，但歐洲有消息指出，若要歐盟其他27個會員國對草案達成一致，恐怕要等上「4至6週」。

歐盟本來打算在4月6日、7日召開高峰會討論英國脫歐，但梅伊宣布的時間表讓這件事情泡湯。外交人士指出，歐盟和英國的正式談判最早可能於5月中旬展開，甚至拖到6月。

英國和歐盟都表示，僅管雙方要「離婚」，但條件一定要談妥，勢必不能影響到英國與歐洲民眾權益，然而，有專家警告，要讓英國和歐盟談妥，確保未來貿易關係，2年時間根本不夠。

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）先前警告脫歐的代價，他表示，「英國的例子會讓大家知道，不值得離開（歐盟）。」

此外，英國雖然決定要脫離歐盟，但可不打算削弱在歐洲安全防衛上扮演的角色。

英國和德國即將簽署新防衛協議，藉此向歐盟表態，英國在軍事訓練、網路安全與海上巡弋方面，將持續與歐洲攜手。

德國國防部證實雙方正在研擬協議，並表示，「英國仍是北大西洋公約組織（NATO）的強力夥伴，不受脫歐影響。」除了德國，英國國防大臣法隆（Michael Fallon）也正與歐盟其他國家商討建立軍事合作關係。

NATO規定成員國的國防預算必須達到國內生產毛額（GDP）的2%，但實際上僅有美國、希臘、英國、愛沙尼亞以及波蘭做到。

美國總統川普日前與德國總理梅克爾會面，除了拒絕和梅克爾握手，給她臉色看，也在推特指稱德國的軍事預算不夠多。1060321

(中央社)