淘汰二行程換購電動二輪 南市最高補助2萬7
台南市去年淘汰6萬3270輛二行程機車，估算可削減汙染物PM10 39.2公噸、PM2.5 31.8公噸、NOx 66.4公噸及NMHC 498.1公噸。台南市政府環保局再接再厲，今年持續補助淘汰二行程機車，如果再搭配新購電動二輪車，連同經濟部工業局補助款，最高可獲補助2萬7000元。
環保局說，今年淘汰二行程機車，最高補助3000元；如果同時新購電動二輪車，合計最高補助可達2萬7000元；如果只有新購電動二輪車，最高補助2萬1500元；相闗補助資訊可至行政院環保署低污染車輛補助資訊網及臺南市政府環保局二行程機車汰舊及新購低污染車輛補助資訊網查詢，或打環保局專線電話06-3354359由專人諮詢服務。
環保局還說，民眾申請淘汰二行程機車補助之前，應先完成機車排氣檢驗，再向監理所辦理報廢手續，之後將報廢車輛交由合法回收商回收，再填寫申請表即可申請補助款；否則車輛報廢回收後，才發覺漏辦機車排氣檢測，就會無法補救，如有疑問可洽環保局查詢。
(中時)
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