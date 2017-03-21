川習會4月登場 外交部：組專案小組關注
美國國務卿提勒森日前訪問中國，外交部上午表示，美方已對我駐美代表處安排提勒森訪問中國簡報。對於4月即將上場的「川習會」，外交部表示，將處成「專案小組」隨時因應。
外交部長李大維日前在立院接受質詢時，透露在拉美地區出現「黃燈」情形。外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長韓志正上午表示，我國跟聖露西亞的關係都不錯，新總理去年上任後，我國也派過考察團考察雙邊合作計畫，開啟未來合作的新架構。
他說，我國的新任大使已經就位，也見到相當多的政要，我們樂觀看待未來兩國合作。
川習會4月即將舉行，外交部發言人王珮玲表示，照慣例外交部與駐美代表處都會組成「專案小組」，隨時因應，保持密切關注，最新情況也會密切通報。
對於提勒森訪問中國的內容，王珮玲說，據她的了解，駐美代表處已經有所安排接受美方（提勒森訪問中國）的簡報。
(旺報)
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