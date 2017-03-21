潛艦國造啟動 蔡英文主持

總統蔡英文與海虎潛艦合影。(張國威攝)

潛艦國造設計啟動及合作備忘簽署儀式於21日上午在左營基地水星碼頭舉行，由總統蔡英文親自主持。

海軍司令部指出，海軍於民國105年10月24日公告「潛艦國造委託規劃設計案」採購計畫文件，並依法定作業期程，分別於11月22日開標，12月16日召開評選會議，12月22日決標，由台船公司得標契約生效，啟動「潛艦國造」。

蔡英文訓勉時表示，各位都是潛艦國造歷史的見證者，水面下戰力是台灣國防最需加強的部分，是大家所共同認知的問題這在過去卻一直無法解決。我身為三軍統帥，一定要有決心解決這個問題。

(旺報)