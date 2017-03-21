邁入第十年 台南市勝利國小響應飢餓體驗

台南市勝利國小學童宣誓響應飢餓三十活動。（洪榮志攝）

台南市勝利國小響應台灣世界展望會飢餓三十邁入第10年，今年配合322世界水資源日，全校師生於今、明2天以不吃零食、不喝飲料、不打電動、節約用水的方式，體驗貧困孩童的生活景況，還發起全校募款4萬元，持續資助在馬拉威的Efelo、在衣索比亞的Stotaw，也為缺乏乾淨飲水國家孩童帶來一杯乾淨水，讓他們生命不再乾涸。

勝利國小資助的Efelo、Stotaw都來自非洲，5年來匯集全校的愛心，不斷陪伴Efelo、Stotaw長大，每年並透過社工提供的年度成長報告、聖誕節賀卡，可看見這2位兒童的成長，照片中也多了笑容；勝利國小的學生們也對他們越來越熟悉，今年全校師生還特別一起寫件，要寄給在地球另一端的好朋友們。

勝利國小校長佘豐賜與學生代表陳奕妤、王致元，以及勝利國小吉祥物「寶寶」、「貝貝」，更帶領全校師生一起進行飢餓宣誓。佘豐賜表示：「每年除透過飢餓三十，為這2位孩子募得資助他們的款項以外，也救援飢餓三十的幫助對象，更特別針對缺乏乾淨用水的非洲進行募款，希望對Efelo、Stotaw所居住的社區也有助益。」

台灣世界展望會於每年3月22日「世界水資源日」前夕發起水資源行動，呼籲社會大眾響應並關懷嚴重缺乏乾淨用水的國家，今年特別發起「萬名小學童，創造水奇蹟」活動，藉由小朋友們的愛心響應，為受到水資源所苦的孩童帶來生命奇蹟。

世展會南區辦事處主任陳雅玲表示，在台灣鮮少感受到無水可用的景況，但全球有近6.63億人口缺乏安全飲用水，等於大約每11人之中，就有1人無法取得乾淨水源使用；同時，不潔的飲水也帶來許多相關疾病，根據聯合國報告顯示，每天有1400名5歲以下的兒童因腹瀉死亡。這些驚人的數據提醒我們重視水資源議題，需要更多愛心注入，水資源行動，刻不容緩。

陳雅玲還說，2017年台灣世界展望會將在非洲、亞洲、中南美洲暨加勒比海各洲區缺乏乾淨水源的貧困社區執行相關水資源暨衛生方案，透過鑿井、建造水塔提供乾淨水源，並建立衛生設施，也在學校及社區倡導正確的衛生教育觀念，幫助兒童與居民擁有轉變生命的乾淨水，擁有豐盛的未來。

(中時)