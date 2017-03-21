柯文哲：若遭盤查 會反問我像匪諜嗎

台北市長柯文哲今天說，要對國家有信心，幽默解決，（如果遭盤查）會反問「我看起來像遊民或匪諜」。盤查要做，但需不需改進SOP（標準作業程序），由台北市政府警察局研議。

柯文哲上午率各局處首長出席行動市政會議後受訪，媒體提問，客家委員會主任委員李永得不滿遭盤查，引發爭議。

柯文哲表示，台灣民主政治已走到這裡，無法回頭，不要擔心警察國家或獨裁狀況，不必那麼緊張，「這件事情若是重來，應該用幽默方式解決，若是我被盤查，會用幽默方式反問我看起來很像遊民或是匪諜？」，幽默方式解決。

他說，盤查還是要做，警察執法還是需要，但要不要改進相關流程，會請北市府警局研議。

柯文哲表示，由警察局內部討論是否改進執法方式，「警察不可能不盤查，這是警察該做的事，若不盤查派人形立牌就可」，該做還是要做，只是方式要不要改進，會由警察局內部檢討。

是否力挺北市警察？他說，「不是說我挺誰，我是挺自己國家，要對自己國家要有信心」，像他每天都被記者拷問，「什麼警察國家，應該是媒體國家才差不多」。

柯文哲表示，應用幽默方式解決，「國家要做的事情很多，何必為了雞毛蒜皮的事，大家輕鬆一點」，不要搞得那麼嚴肅。1060321

(中央社)