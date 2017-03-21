經濟成長付代價　紐西蘭純潔形象爆危機

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經濟合作暨發展組織（OECD）今天警告，紐西蘭強勁的經濟成長，正為環境帶來沉重負擔，恐讓其「純淨、環保」的形象受損。

法新社報導，這個南太平洋國家長久以來在國際上自稱「百分百純淨」，觀光熱潮持續發燒，遊客蜂擁而至，爭睹「哈比人」（The Hobbit）系列等電影中出現的壯觀景色。

不過OECD報告指出，仰賴農業的紐西蘭經濟成長，卻讓環境付出代價。紐西蘭目前經濟成長率破3.0%，在已開發世界中屬最強勁國家行列。

報告說，集約酪農業已導致許多河流氮含量升高，容易造成藻類繁生形成藻華。

這項十年一次檢討的報告也指出，紐西蘭的物種滅絕率是全球數一數二的糟糕。

此外，紐西蘭人均溫室氣體排放量也是OECD中第5高且持續攀升，其他國家排放量大多走跌。

報告表示，紐西蘭政府計劃2025年前讓農業出口倍增，恐怕會讓問題更加嚴重。

報告建議紐西蘭加強碳排交易機制，並且擴大到農業。儘管農業約占全國排放量一半，目前卻豁免於相關規範之外。

紐西蘭環境部長史密斯（Nick Smith）樂見這項報告，表示報告提出的議題中，有許多是政府早已著手因應。

他表示，這項環境成績單「將有助我國加強未來方向與環保抱負，並從其他國家經驗中學習」。（譯者：中央社盧映孜）1060321

(中央社)