經濟成長付代價 紐西蘭純潔形象爆危機
經濟合作暨發展組織（OECD）今天警告，紐西蘭強勁的經濟成長，正為環境帶來沉重負擔，恐讓其「純淨、環保」的形象受損。
法新社報導，這個南太平洋國家長久以來在國際上自稱「百分百純淨」，觀光熱潮持續發燒，遊客蜂擁而至，爭睹「哈比人」（The Hobbit）系列等電影中出現的壯觀景色。
不過OECD報告指出，仰賴農業的紐西蘭經濟成長，卻讓環境付出代價。紐西蘭目前經濟成長率破3.0%，在已開發世界中屬最強勁國家行列。
報告說，集約酪農業已導致許多河流氮含量升高，容易造成藻類繁生形成藻華。
這項十年一次檢討的報告也指出，紐西蘭的物種滅絕率是全球數一數二的糟糕。
此外，紐西蘭人均溫室氣體排放量也是OECD中第5高且持續攀升，其他國家排放量大多走跌。
報告表示，紐西蘭政府計劃2025年前讓農業出口倍增，恐怕會讓問題更加嚴重。
報告建議紐西蘭加強碳排交易機制，並且擴大到農業。儘管農業約占全國排放量一半，目前卻豁免於相關規範之外。
紐西蘭環境部長史密斯（Nick Smith）樂見這項報告，表示報告提出的議題中，有許多是政府早已著手因應。
他表示，這項環境成績單「將有助我國加強未來方向與環保抱負，並從其他國家經驗中學習」。（譯者：中央社盧映孜）1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。