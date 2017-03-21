政府推前瞻計畫 國民黨團批：撒大錢綁樁

國民黨團21日針對前瞻基礎建設計畫舉行記者會，質疑看不出政府經濟建設的主軸，只清楚看見撒大錢綁樁。（陳信翰攝）

國民黨團21日針對前瞻基礎建設計畫舉行記者會，質疑蔡政府上任一年來，先推5+2新創產業與新南向政策，現在又有前瞻計畫，看不出政府經濟建設的主軸，只清楚看見撒大錢綁樁，一定會在立院嚴審該案。

(中時)