雙胞胎女星認整形 妹跟著姊整：不能只剩我是醜女

雙胞胎女星LaLaPi、RuRuPi，上節目公開為何整型，妹妹竟說是為了跟姊姊「長一樣」，不想獨自當醜女才動刀的。(取材自LaLaPi、RuRuPi推特)

以「雙胞胎美少女」做為賣點的日本女星LaLaPi、RuRuPi(ららぴ・るるぴ)，出道以來一直被疑整形，而姐妹倆也承認不諱，引發網路撻伐聲浪，最近她們上節目，大聊整形歷程，姊姊表示是以「最美臉蛋」佐佐木希為範本，整了眼睛跟鼻子，而妹妹竟然也跟著整，她們在節目中揭露了這麼做的理由。

在20日播出的《バイキング》節目中，LaLaPi、RuRuPi吐露整形後的心聲，表示姊妹倆常因整形被罵，還有人叫她們跟父母道歉，但姊妹倆不服這樣的觀念，認為「整型是為了滿足自己、不是為了他人」，姊姊是為追求佐佐木希的樣貌而動刀，妹妹則是為了跟姊姊「一致」，想保有「雙胞胎要長一樣」的特質，兩姊妹才花了400萬日幣(約109萬台幣)整形。

主持人聽了妹妹說想跟姊姊一樣才去整形，納悶問道：「姊姊突然跑去修修臉不會很困擾嗎？」，妹妹RuRuPi則說因為一直被說長得好像，所以「覺得不能只剩我1個人還是醜女」，揭開了姊妹倆一起動刀的原因。

兩人更在節目上公開未整型前的照片，現場來賓跟網友意見差不多，覺得姊妹倆自然的模樣其實更美，開玩笑說兩人根本「整型失敗」，網友則覺得雙胞胎動刀後不自然的塑膠感滿滿，更對於妹妹的想法不能理解，直呼：「從沒聽過有人拿姊姊的照片去整型的」。

(中時電子報)