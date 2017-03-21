台鹽力挺桌球好手鄭怡靜參賽2017世大運
台鹽為2017世大運國手加油！台鹽公司支持國家體育，將透過贊助好水的方式，力挺世界排名第5的桌球國手鄭怡靜出賽今年世大運，希望能夠幫助她在場上如虎添翼，打出好成績。
2017台北世界大學運動會即將登場，各競賽項目的選手無不卯足全力準備衝刺；其中，在里約奧運闖進前8強的鄭怡靜備受矚目，被譽為台灣女桌的新希望。
台鹽公司董事長陳啓昱表示，國手培育是壯大台灣體育最重要的事，堅持台灣製造的台鹽公司，將透過贊助好水力挺台灣，幫助像鄭怡靜這樣優秀的選手，在國際賽事上全力以赴，把獎牌榮耀留在台灣。
台鹽還說，鄭怡靜日前接受緯來電視專訪時，曾表示在比賽時，每一場休息喝口水的時間，可以讓選手整理情緒、調整戰術，是很重要的勝負關鍵之一。她也感謝台鹽贊助「台鹽海洋鹼性離子水」，讓她能在場上迅速補充水分和體力。
台鹽強調，出身運動世家的鄭怡靜來自台南歸仁，受教育及培訓都在台灣，是集結在地養份所培育出來的菁英國手，獲得同樣在台南的台鹽公司支持，讓台灣桌球在世界上發光發亮，意義非凡。
(中時)
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