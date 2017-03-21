巴西「腐爛肉」 中韓歐盟禁止進口

巴西總統泰梅爾（Michel Temer）。(圖/美聯社)

全球最大牛肉和家禽肉出口國巴西，近日爆發檢查員收受賄賂，允許腐爛和被沙門氏菌感染的肉類製品出口到別的國家，引發國際震驚。巴西警方在反貪腐調查中踢爆，衛生檢查員涉嫌收賄，放行「腐爛肉」，中國周一已全面禁止巴西進口的肉製品，歐盟和南韓等國也紛紛限制進口巴西加工肉和家禽肉。

《路透社》(Reuters)報導，巴西「腐爛肉」醜聞擴大，該國農業部長Blairo Maggi說，政府已經暫停出口21家肉類加工產品。巴西總統Michel Temer也試圖止血說，全巴西超過4千8百家肉類加工廠，只有21 家涉嫌販賣腐爛肉。

巴西警方踢爆「腐爛肉」事件，無疑將對拉丁美洲最大經濟體嚴重打擊，首當其衝的2家生產商，全球最大肉類製造商JBS，和全球最大家禽出口商BRF，遭警方在長達2年的貪腐調查中，發現涉嫌在檢查加工腐肉、將含有沙門氏菌的肉品航運出口時，賄賂衛生稽查員，省略植物檢疫步驟。

巴西包裝肉品去年出口中國139億美元(約新台幣4,227億元)，占了將近巴西1/3全部出口總額。中國周一宣稱禁止進口所有來自巴西的肉製品，提前預防黑心肉流入境內。歐盟則禁止4家巴西肉類加工廠的產品。

韓國農業部宣稱將嚴格檢查從巴西進口的雞肉，同時暫停進口來自巴西最大家禽口商BRF的雞肉製品。去年韓國雞肉進口總額約逾10萬噸，其中將近8成來自巴西，BRF生產商又占了將近一半。

(中時電子報)