理論物理學家霍金將要上太空
知名理論物理學家史蒂芬霍金博士(Stephen Hawking)打算進行太空旅行，完成自己的一大心願。他準備搭乘維珍集團(Virgin Group)的太空船前往，觀看太空的獨特景色以及無重力狀態。
霍金是在接受「英國早安」(Good Morning Britain)的訪問時說到這個計畫，他說，他從未想過有朝一日可以到太空旅行，但是理察.布蘭森(Richard Branson)提供了維珍銀河的太空旅行座位後，霍金毫不思索的立刻答應。
理察.布蘭森是英國的著名企業家，包括鐵路運輸和航空公司，而他也成立「維珍銀河」的太空航運公司，目的就是實現一般平民太空到太空旅行的夢想。他的太空旅行不使用太空火箭，而是使用高空飛機配合太空梭的雙重飛行法。在2003年以大型飛機「白騎士1號」搭載小型太空梭「太空船1號」，成功飛到離地100公里的近太空，這是美國航空總署界定的太空分界。
之後維珍銀河繼續改進，完成載重更大、飛行高度更高的太空船，並且在2010年完成試航，可是卻在2014年的後續試航時發生意外墜毀，因此該計劃被擱置。
不過理察.布蘭森仍然沒有放棄，仍然持續改良太空船直到更安全為止，才會有信心向霍金再次提出邀請。
雖然霍金還沒有正式上太空，不過他先前有一次「類似在太空」的體驗，在2007年時，霍金應美國航空總署的邀請，搭上太空人訓練用的飛機飛到1萬公尺的高空，飛機再減少動力變成自由落體，此時飛機上的乘員就能體會到30秒無重力的狀態。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。