理論物理學家霍金將要上太空

史蒂芬霍金是當代最重要的理論物理學者，他一直期望有朝一日可以上太空。(圖/美聯社)

知名理論物理學家史蒂芬霍金博士(Stephen Hawking)打算進行太空旅行，完成自己的一大心願。他準備搭乘維珍集團(Virgin Group)的太空船前往，觀看太空的獨特景色以及無重力狀態。

霍金是在接受「英國早安」(Good Morning Britain)的訪問時說到這個計畫，他說，他從未想過有朝一日可以到太空旅行，但是理察.布蘭森(Richard Branson)提供了維珍銀河的太空旅行座位後，霍金毫不思索的立刻答應。

理察.布蘭森是英國的著名企業家，包括鐵路運輸和航空公司，而他也成立「維珍銀河」的太空航運公司，目的就是實現一般平民太空到太空旅行的夢想。他的太空旅行不使用太空火箭，而是使用高空飛機配合太空梭的雙重飛行法。在2003年以大型飛機「白騎士1號」搭載小型太空梭「太空船1號」，成功飛到離地100公里的近太空，這是美國航空總署界定的太空分界。

之後維珍銀河繼續改進，完成載重更大、飛行高度更高的太空船，並且在2010年完成試航，可是卻在2014年的後續試航時發生意外墜毀，因此該計劃被擱置。

不過理察.布蘭森仍然沒有放棄，仍然持續改良太空船直到更安全為止，才會有信心向霍金再次提出邀請。

雖然霍金還沒有正式上太空，不過他先前有一次「類似在太空」的體驗，在2007年時，霍金應美國航空總署的邀請，搭上太空人訓練用的飛機飛到1萬公尺的高空，飛機再減少動力變成自由落體，此時飛機上的乘員就能體會到30秒無重力的狀態。

(中時電子報)