民進黨貓哭耗子！陸生：納保充滿政治算計

在民進黨的修法版本中，陸生雖可和其他境外生一起納入健保，但未來所有的境外生，都必須全額自付保費；圖為新光醫院外觀，與本新聞無直接關係。（中時資料照／趙雙傑攝）

多年來始終充滿爭議的陸生納保議題，立法院將於今（21）日進行朝野協商（含境外生調漲保費），對此，已於台灣讀書5年的陸生林楠在接受媒體專訪時表示，自己雖然也希望陸生能納入健保，但民進黨目前提出的修法版本充滿政治算計，猶如貓哭耗子假慈悲。

總統蔡英文去（2016）年10月在執政決策協調會表示，將把陸生納入健保，但因政府資源有限，保費得全額自付，而此版本修法若通過，在台境外生往後每個月得付擔1249元健保費；林楠告訴《聯合報》，此決策其實是政府在推卸責任。

林楠認為，對蔡政府來說，此修法若通過，是面子、裡子雙贏，一方面可以彰顯綠營向來主張的進步價值，又因未實際補助陸生，不會觸怒支持者；再來，財務吃緊的健保，也可因為境外生全額自付的挹注稍獲緩解，可是如此一來，陸生以外的境外生權益勢必受影響，到時會不會又得讓陸生承擔責任？

另外，林楠指出，教育部去年曾對陸生進行問卷調查，幾乎所有受訪者都反對綠營提出的健保版本；林並無奈地說，陸生向來都是透過商業保險自生自滅，不解民進黨為何要貓哭耗子假慈悲地急著通過修法。

(中時電子報)