教師任行政免列超額 全教總認劃錯重點
中小學常找不到教師兼行政，台南市教育局日前宣布，行政人員免列為減班超額名單。全國教師工會總聯合會（全教總）今天表示，台南市府劃錯重點，應先改善行政人員的勞動條件。
全教總理事長張旭政表示，爭議源於校長團體要求台南市府訂一個辦法，在超額介聘時先保障主任、組長等行政人員，「這基本上是一個錯誤。」
張旭政認為，學校的重點是教學，第一線教學教師才是「前線作戰部隊」，行政人員是「後勤」。市府首先該強化的應是前線部隊，否則後勤再好，前線的人根本無法打仗，也就無法發揮戰力。
張旭政建議，台南市府有心要解決「行政難找」的問題，應從改善行政人員的勞動條件開始。他以不休假加班費天數為例，台南市是六都中唯一只有3天的，其餘五都都是16天。
台南市教育產業工會理事長侯俊良表示，行政人員應該挑熱心的人，現在反而是怕被列超額的老師搶著兼行政，不是學校之福。他認為政府應先檢討為何會超額，而非模糊焦點、製造校園混亂。
台南市教師會理事長陳杉吉表示，找不到行政人員，可能是校長的問題，之前就發生教師不滿校長作風，全體拒兼行政的狀況。他也建議教育局應加緊推動「行政減量」、放棄績效主義，減少訪視、評鑑、填報資料等要求，讓老師願意擔任行政。1060321
(中央社)
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