順豐傳遭調查 消息：應是深交所要求

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香港明報今天報導，昨天有市場消息傳出，港交所罕見地致函部分券商，要求提交透過深港通買賣順豐控股的交易紀錄。消息人士表示，港交所過去很少這樣做，應該是深交所的要求。

主營快遞業務的順豐2月23日借殼在深交所上市，隨後一口氣連漲7日，順豐在股市的表現也備受關注。

香港交易及結算所有限公司（港交所）昨天傳出致函部分券商，要求提交透過深港通下，深股通3月初至月中買賣順豐控股的交易紀錄，包括參與買賣的客戶資料。

消息人士表示，港交所很少向券商索取交易紀錄，索取深港通紀錄更加罕見，可能是應深圳證券交易所的要求。

港交所發言人表示，不評論上述消息，也不知道消息來源。

香港立法會議員、恆豐證券董事長及行政總裁張華峰表示，未收到相關函件，可能只有少數券商有交易。張華峰強調，相關查詢應由香港證券及期貨事務監察委員會提出，而非港交所。

香港證監會回覆查詢指出，「不評論個別事件」。

港交所資料顯示，截至18日，順豐在深港通有454萬股，占股份總數0.1%，在3月的深股通交易中並不活躍。

另一方面，3月初大陸判處首宗利用滬港通的跨境市場操作案件，其中部分證據，就是由香港證監會提供。1060321

(中央社)