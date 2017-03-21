順豐傳遭調查 消息：應是深交所要求
香港明報今天報導，昨天有市場消息傳出，港交所罕見地致函部分券商，要求提交透過深港通買賣順豐控股的交易紀錄。消息人士表示，港交所過去很少這樣做，應該是深交所的要求。
主營快遞業務的順豐2月23日借殼在深交所上市，隨後一口氣連漲7日，順豐在股市的表現也備受關注。
香港交易及結算所有限公司（港交所）昨天傳出致函部分券商，要求提交透過深港通下，深股通3月初至月中買賣順豐控股的交易紀錄，包括參與買賣的客戶資料。
消息人士表示，港交所很少向券商索取交易紀錄，索取深港通紀錄更加罕見，可能是應深圳證券交易所的要求。
港交所發言人表示，不評論上述消息，也不知道消息來源。
香港立法會議員、恆豐證券董事長及行政總裁張華峰表示，未收到相關函件，可能只有少數券商有交易。張華峰強調，相關查詢應由香港證券及期貨事務監察委員會提出，而非港交所。
香港證監會回覆查詢指出，「不評論個別事件」。
港交所資料顯示，截至18日，順豐在深港通有454萬股，占股份總數0.1%，在3月的深股通交易中並不活躍。
另一方面，3月初大陸判處首宗利用滬港通的跨境市場操作案件，其中部分證據，就是由香港證監會提供。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。