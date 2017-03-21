李永得：朋友要我以後不要斜眼看警察
客委會主委李永得今天表示，他是在完全沒有預期及理由下被盤查，不管是任何人心裡都會不舒服。這兩天接到朋友電話，要他以後不要穿拖鞋上街、不要斜眼看警察。
李永得19日在臉書貼文說，他只是要去超商買個東西，卻在路上被5、6名警察叫住，被要求查看證件，讓他覺得相當離譜。臉書一發文，引起各界討論。
李永得在遭警盤查後，今天首度出面受訪，他說，自己是在完全沒有預期也完全沒有理由之下遭到盤查，他相信任何人都一樣，心裡都會感到不舒服。他說，警方當然有權力執行勤務，但執行勤務也有一定的SOP（標準作業程序）。
李永得提到，有很多朋友打電話給他，都把這件事情當作笑話一則，要他以後不要穿拖鞋上街、不要斜眼看警察，「看警察要看正眼」。
事發之後，李永得20日也在臉書上列出大法官釋字第535號重點批評警方硬拗，並澄清他是以民眾立場跟警方理性論法，不過還是有網友不領情，認為警方沒有錯，要李永得向警方道歉。1060321
(中央社)
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