國民黨：李永得案無限上綱 劍指陳國恩
中國國民黨文化傳播委員會副主委洪孟楷今天表示，基層員警不識客家委員會主委李永得，綠營立委無限上綱，劍指警察署長陳國恩。
李永得19日在臉書表示，在轉運站要前往超商購物時，被5、6名警察包圍，被要求看證件，讓他疑惑「台北市甚麼時候變成警察國家」、「太離譜了」。
洪孟楷上午在國民黨記者會表示，綠營執政後，陳抗升高，民進黨政府不思是否政策讓人民無所適從，反而怪罪陳國恩處理陳抗不力，本來就是綠營眼中釘。
他說，這次發生踐踏剝奪警察職權的事件，難道警察未來都不能預防犯罪，不能臨檢？李永得曾任高雄市副市長，高雄的酒駕業務、治安勤務不也是靠基層員警努力巡邏而來，當時怎麼沒聽過李永得為此發言一句？難道這次員警「有眼不識泰山」，就要被如此踐踏欺負？
洪孟楷特別到陳國恩官方臉書「署長室NPA」留言，「拒絕政治勢力影響員警執勤職務！執法手段可以討論，但是非總會分明！基層員警辛苦了！警政署長請有肩膀，不畏當權者惡勢力！」聲援陳國恩。1060321
(中央社)
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