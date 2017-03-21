這堂課陣容超豪華 馬英九唐鳳幫上課
台科大今天表示，精誠科技講座除了這學期邀請金融科技、科技業主管分享，連前總統馬英九、行政院政務委員唐鳳都是講者之一，成為校內超熱門選修課程。
台灣科技大學表示，精誠科技講座－管理理論與實務課程是由精誠集團贊助，開放大四及研究所學生選修，這學期近90位學生修課，包含管理學院和理工科系學生，這學期的講者除了台灣電子支付谷歌（Google）、玩美移動、91APP等企業主管，還有馬英九、唐鳳。唐鳳會利用視訊與學生面對面。
台科大資管系教授盧希鵬表示，希望這門課除了給學生一些細節外，還期望能兼顧更寬廣格局的世界觀，修課學分將分組，負責接待當週演講者，從事前聯繫、當天接待、事後互動都必須由修課學生完成。學生除了藉由演講得到不同收穫，更可透過提問、接待或是聯繫過程，把握每次讓講者印象深刻的機會並建立起人脈。
台科大碩一生朱豫慧表示，能聽到多位業界知名人士演講是吸引她選課的主因，不僅可以更了解金融科技，也能接觸產業最新的趨勢脈動；在接待講者的過程中，從交通到電子設備等很多細節要處理，是很好的練習機會，透過面對面互動，還能近距離觀察講者。
台科大化工所學生吳翊康也表示，這堂課讓他學到一些與平常不一樣的內容，可以了解產業真正的實務狀況，而學生在接待講者的過程中，可以提前認識業界大師，若能留下好印象，也是拓展人脈的好機會。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。