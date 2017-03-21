這堂課陣容超豪華 馬英九唐鳳幫上課

台灣科技大學21日表示，精誠科技講座除了這學期邀請金融科技、科技業主管分享，連前總統馬英九、行政院政務委員唐鳳都是講者之一，成為校內超熱門選修課程。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 106年3月21日

台科大今天表示，精誠科技講座除了這學期邀請金融科技、科技業主管分享，連前總統馬英九、行政院政務委員唐鳳都是講者之一，成為校內超熱門選修課程。

台灣科技大學表示，精誠科技講座－管理理論與實務課程是由精誠集團贊助，開放大四及研究所學生選修，這學期近90位學生修課，包含管理學院和理工科系學生，這學期的講者除了台灣電子支付谷歌（Google）、玩美移動、91APP等企業主管，還有馬英九、唐鳳。唐鳳會利用視訊與學生面對面。

台科大資管系教授盧希鵬表示，希望這門課除了給學生一些細節外，還期望能兼顧更寬廣格局的世界觀，修課學分將分組，負責接待當週演講者，從事前聯繫、當天接待、事後互動都必須由修課學生完成。學生除了藉由演講得到不同收穫，更可透過提問、接待或是聯繫過程，把握每次讓講者印象深刻的機會並建立起人脈。

台科大碩一生朱豫慧表示，能聽到多位業界知名人士演講是吸引她選課的主因，不僅可以更了解金融科技，也能接觸產業最新的趨勢脈動；在接待講者的過程中，從交通到電子設備等很多細節要處理，是很好的練習機會，透過面對面互動，還能近距離觀察講者。

台科大化工所學生吳翊康也表示，這堂課讓他學到一些與平常不一樣的內容，可以了解產業真正的實務狀況，而學生在接待講者的過程中，可以提前認識業界大師，若能留下好印象，也是拓展人脈的好機會。1060321

(中央社)