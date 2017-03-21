蔡總統視導潛艦部隊 海軍模擬發射魚雷

我要評比

總統蔡英文今天南下高雄市左營區水星碼頭，送行敦睦艦隊並登上海虎潛艦視導潛艦部隊，蔡總統在海虎潛艦發射艙觀看模擬發射魚雷過程。

海軍民國106年敦睦遠航訓練支隊由油彈補給艦「磐石」艦擔任旗艦，納編成功級飛彈巡防艦「張騫」與康定級飛彈巡防艦「西寧」。敦睦艦隊25日起到3月中旬停靠台灣各大港口後，返回左營軍港，今天出發前往友邦，實施敦睦遠航。

蔡總統上午南下左營，登上磐石艦並參觀艦上文宣館，並將慰勉官兵、打氣加油。這是海軍舉辦敦睦遠航半世紀來，首度由元首「送行」敦睦艦隊。

蔡總統隨後參加「潛艦國造設計啟動及合作備忘錄簽署儀式」，見證潛艦國造啟動儀式。

典禮結束後，蔡總統進入海虎潛艦，進入發射艙，由海軍展示模擬發射魚雷過程，由於發射魚雷要把魚雷管充氣，藉高壓推出魚雷，水面激起一片水花。

蔡總統停留海虎潛艦約20分鐘後，登上指揮塔並揮手致意，送行敦睦艦隊。1060321

(中央社)