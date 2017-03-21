中東北非部分飛美班機 禁攜電子產品

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美方官員今天表示，美國有關單位計畫禁止某些飛美外國航班的旅客攜帶像筆電、照相機等大型電子產品，以因應一項尚不具體的恐怖主義威脅。

路透社報導，相關官員表示，新規定預計最快今天由美國國土安全部宣布；官員並表示，這是基於美國政府數週前獲悉恐攻威脅情資所做的考量。

一名消息來源指出，將有近12家國外航空公司受新規定影響。另有政府官員證實美聯社所報導，禁令將衝擊中東、北非8國的10個機場。路透社稍早報導，禁令將含括總公司設於約旦與沙烏地阿拉伯的航空公司。

官員表示，美國的航空公司均不受禁令影響。這個禁令適用於比手機大的電子產品，乘客必須將像是平板電腦、可攜式DVD播放器、筆記型電腦、相機等放入托運行李。

與沙國政府關係密切的利雅德日報（Al Riyadh）指稱，民航當局獲通知「由沙國機場飛往美國機場的航班，有來自美國安全單位的最新措施，要求乘客必須把筆店與平板電腦放入托運行李」。

法新社報導，沙烏地航空（Saudi Airlines）和皇家約旦航空（Royal Jordanian Airlines）的推特指出，他們通知乘客將有一道即刻實施的禁令，禁止攜帶比手機大的電子裝置進客艙。不過皇家約旦航空隨後刪除了相關推特內容。

皇家約旦航空當時的推特表示，根據美國政府將於21日實施的新規定，包括筆電、平板電腦、相機、DVD播放器及電動遊戲等所有這類裝置，將需置入托運行李。只有手機與飛航所需的醫療器材可以不受禁令影響。皇家約旦航空的推特因過早透露訊息而遭刪除。

美國有線電視新聞網（CNN）引述1名美方官員指出，禁令據信與阿拉伯半島的蓋達組織（Al-Qaeda）所提出的一項威脅有關。

另據「金融時報」（Financial Times）引述的美方官員談話，新規定關注的8個中東國家，包括埃及、約旦、沙烏地阿拉伯以及阿拉伯聯合大公國。（譯者：中央社陳亦偉）1060321

(中央社)