3月21日中視午間新聞搶先看

三重宮廟前10人砍2人 19歲男無生命跡象

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朴槿惠今首受偵訊 現身「對國民感到抱歉」

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咳嗽用手擋大錯特錯? 「吸血鬼式」才健康!

大多數人咳嗽或打噴嚏時都會用手捂著口鼻，但有大陸專家說，其實這並不科學，反而令細菌更易擴散。應該使用「吸血鬼式打噴嚏」，動作很像吸血鬼用手肘內側掩口鼻半遮面，比較可以保持雙手乾淨。

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(中時電子報)