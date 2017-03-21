人頭黨員氾濫？國民黨選舉恐成「木馬屠城記」
國民黨主席選戰進入白熱化，人頭黨員攻防持續進行，國民黨新北市議會黨團21日上午舉行第2屆第3任黨團書記長暨黨團幹部就職典禮，3名黨主席參選人吳敦義、郝龍斌與韓國瑜均到場，3人互動正常，郝龍斌與韓國瑜不時交頭接耳；媒體聚焦仍在人頭黨員上，吳敦義強調從沒碰觸人頭黨員，唯一介紹入黨桃園市議員楊朝偉的兒子，還有自己的子女，畢竟老爸在選黨主席，子女不參加不能交代。
吳敦義表示，只要問心無愧，黨工找的黨員也是黨員，若其他競選黨代表的人邀人入黨，只要不違法，新增黨員就是曾加國民黨新血，至於那些品德不好、社會觀感不佳人，黨自然有篩選機制。
韓國瑜則認為，若某個戶籍，一下子出現10到20個黨員，應該面對面告知對方剔除，也要給予申訴機會，才不會違法，但這只能治標，若要治本，應該回到全代會，如入黨1年或2年後才有投票權，才是治本之道，國民黨當初沒有規畫好，搬石頭砸自己的腳。
韓國瑜也說，選舉過程遇到許多不公平待遇，他們手上沒名冊，只能在茫茫人海找黨員「去菜市場找黨員比找個純情美少女還難！」，有的候選人已有黨員名冊，開始打電話寄連署表，「不是技不如人，是找不到人」，希望黨中央能一併討論，黨員找得很辛苦，其他人找黨員輕輕鬆鬆，希望中央黨部能一併討論，目前連署緩慢進行，月底會結算，他相當有信心。
郝龍斌則認為，人頭黨員黨中央必須審慎處理，到底為何今年1月1日到1月9日有506位黨員入黨，但9日到20日卻有幾萬黨員，這些人是不是認同國民黨理念才進來要釐清，且這些人未來還會影響縣市首長、議員提名，可能變成「木馬屠城記」。
(中時)
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