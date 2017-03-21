台南市3轉運站獲2017年建築園冶獎

善化轉運站成功利用台鐵善化車站前廣場活化改造，獲2017年建築園冶獎。（台南市交通局提供）

台南市政府交通局推動公車捷運化政策，先後完成9座轉運站整建、興建，除兼負交通轉運機能，也兼顧融入在文化特色的建築景觀。其中，關廟、善化、保安等3座轉運站，今年更同時榮獲建築園冶獎殊榮，讓轉運站成為地區門戶的新地標。

交通局長林炎成表示，102年12月落成啟用的保安轉運站，建築設計手法是結合日治時期警察廳舍意象，將既有老樹作為場站的主體，象徵性的磚牆及榕樹保留了原警察廳舍的特色歷史精神，並採輕構造形式襯托出候車亭的輕盈及亮麗。此站除提供民眾搭乘台鐵及大台南公車紅支線轉乘功能外，還設有T-bike提供完整的公共運輸服務。

至於103年11月落成啟用的善化轉運站，則利用台鐵善化車站前廣場活化改造的典範，並相鄰的沈光文紀念園區相呼應，候車亭設計上延續既有的文化特色，保留沈光文紀念亭原有通廊空間，還運用「竹簡」意象，撰刻沈光文詩集的輕透玻璃，使等待公車的旅客沐浴在文學的氣息中，而「人車分道，安全轉乘」的交通規劃，沿線區分上、下客區及停等區，提供乘客便捷的轉運環境，營造友善行人空間。

105年5月甫落成的關廟轉運站是大台南公車紅幹、支線系統上重要的轉運樞紐，場站行車動線透過人車分離規畫，減少對當地交通衝擊及增加乘客便利性、安全性，建築外觀則融入關廟、龍崎地區特有產業鳳梨、綠竹筍意象，並以輕量化的構造達到節能減碳，營造整體站區的明亮感，還有4座等身造型公仔，做為站區公共藝術，年輕化的造型象徵青年返鄉打拼的意涵。

林炎成指出，交通局提報關廟、善化、保安3處轉運站，榮獲2017年公共建築景觀類建築園冶獎殊榮，是對本市交通建築美學上的一大肯定，期望藉由轉運站多目標的開發吸引人潮，讓轉運站不僅只有交通轉運功能，還能成為地區的觀光休閒、購物生活及交通運輸複合中心，最終達成「轉運大台南，城鄉共繁榮」的願景。

(中時)