蘇治芬3問農會法感失望 林全：一起努力
民進黨立委蘇治芬今天表示，農會選舉一敗塗地，農會法一定要修，三度拒絕農委會主委林聰賢上台說明。她說，對民進黨很失望。行政院長林全表示，「我們一起努力」。
立委蘇治芬上午在立法院質詢表示，農會選舉剛過，這部農會法非常扭曲人性，她在基層當了9年縣長最痛苦的事情，她問執政黨的考量是什麼？為什麼不修？林全欲邀請農委會主委林聰賢說明遭拒，蘇治芬說，只想與林全對話。
蘇治芬批評農會法形同「農會總幹事家族法」，總幹事選出後將農會視為家族一部分，法若不改，整個農會發展、農民聲音都沒有置喙餘地，縱然不大修，某些重要關鍵條文一定要修，農會選舉結果一敗塗地，代表不是某些派系贏而是農民輸。
蘇治芬二問可不可修法？林聰賢要回答二度遭拒，蘇治芬問這麼不正義的法、扭曲人性難道不該改？林全說，他都是看政策，不太看農會運作對政策上推動的困難，他願意花時間了解，因牽涉到背後複雜的問題，現在要改的問題非常多，在立法院有這麼多議題，是不是有能力在同一時間快速推動農會法修改？他沒把握。
林全說，農會法修改與否要尊重農委會看法。林聰賢三度要求說明遭拒，話鋒一轉，蘇治芬說，對民進黨有點失望。林全說，一起來努力。蘇治芬說，當完縣長回頭參選立委，是因民進黨要推動國會過半，她自認有力量可協助台灣民主，不然當了縣長還選立委，對蘇家的名譽是負面，「我並不是很想當立法委員」。
另外，蘇治芬表示，雲林林內焚化爐，當時林全不少部屬分屬不同單位，覺得林內焚化爐一定要啟動，不然垃圾沒有去處，如果不是被立委劉建國與她擋下，今天林內焚化爐已經被雲林縣長李進勇重啟環評，她公開譴責。1060321
(中央社)
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