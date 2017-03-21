掃墓不會塞 網路祭拜或免費公車隨手招
怎麼做可以掃墓不塞車？高雄市殯葬管理處有「清明專頁」，網路掃墓可以任選供品，三牲、素果鮮花等，如果要親往墓園請搭乘11條免費公車，可免塞車之苦。
清明連假是慎終追遠祭祖的時候，很多人準備好要去掃墓了，「塞車」成了最頭疼的問題。
高雄市民政局說明殯葬處已將所有供祀在公有納骨塔者列冊，歡迎透過網路掃墓祭祖方式，解決遠距或是交通不便者的祭祖問題。
殯葬處指出，祭拜者可以透過「清明專頁」在網路找尋先祖塔位再上傳先祖照片，可選擇供奉的三牲、鮮花素果等，於網路上祭拜。
實體祭祖者請搭乘市府規劃提供的11條免費公車接駁路線，內門、覆鼎金、深水山及旗津生命紀念館線等，每天上午7時到下午5時提供墓區內隨招隨停服務，公車班距約5到20分一班，如果人潮多會視狀沿加密班距。
另外墓園內設服務站，提供手套、鐮刀和水袋等，民政局呼籲民眾將紙錢附註祭拜者名字集中委託市府代為焚化，誠心敬意不減。
覆鼎金公墓正辦理遷葬作業，殯葬處處長謝汀嵩指出，約1萬6900多門的墳墓已經遷移約9000門，擔心掃墓民眾如果有找不到祖墳者，就近於公墓旁的服務站查詢，即可掌握移葬地點。1060321
(中央社)
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