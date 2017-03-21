港食肉菌十分致命 婦女談菌色變

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香港在本月內有兩人因為感染食肉菌死亡，由於感染食肉菌的原因，主要是在菜市場接觸到病菌，令市民尤其經常到菜市場的婦女「談菌色變」。

綜合本地媒體近日的報導，本月初，1名患有糖尿病的63歲婦人因感染食肉菌死亡。

據報導，這名婦人生前未曾到過菜市場，但曾到公廁如廁。因此，她可能是如廁後沖廁時，身體上的傷口被水觸及，因而感染食肉菌。

報導表示，這名婦人感染食肉菌後右邊身體無力，上月12日入住瑪麗醫院，證實感染食肉菌並出現壞死性筋膜炎。她進行截肢手術後，延至本月初逝世。

有醫生表示，糖尿病病人的免疫力和傷口癒合較差，有利食肉菌擴散。

本地1名81歲老翁也因為感染食肉菌於19日死亡。

據報導，這名老翁於去年底因喉嚨痛到屯門醫院急症室求診，但醫護人員檢查後沒有發現其喉嚨及頸部有異常，僅處方喉痛藥物。

本月19日，老翁被證實感染食肉菌，因為延誤醫治而死亡。

除了這兩起死亡個案外，近3年來，香港不時出現食肉菌病例，不少人因此死亡或截肢，而感染食肉菌的原因，主要是在菜市場接觸到病菌，比如被魚蝦刺到。

這兩起個案的出現，令港人尤其經常到菜市場的婦女近日「談菌色變」。

網上資料顯示，食肉菌感染是壞死性筋膜炎的俗稱，可由不同細菌引起，最常見的是創傷弧菌，死亡率大概是30%。

據報導，上述63歲的婦女所感染的卻是G型鏈球菌，有醫生說，這種菌藏於泥土中。

有糖尿病、高血壓及免疫系統疾病的人，一旦感染食肉菌，將會十分致命。

由於食肉菌感染頻繁，政府有關部門近年來不時提醒市民防範之道，尤其避免皮膚、傷口接觸到細菌及汙水。

防止感染的具體方法包括：前往菜市場時，避免皮膚接觸汙水；處理海產時，應有適當的保護裝備，如戴手套；避免傷口接觸海水或海產。

此外，市民要留意海產的尖刺部分，如魚鰭、蝦頭和蟹等，以免刺傷；避免進食生蠔或貝類海產；徹底清潔及使用防水敷料妥善包紮傷口。1060321

(中央社)