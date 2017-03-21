提勒森訪陸 外交部組專案小組因應

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美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）訪問中國大陸，外交部今天表示，已指示駐美國台北經濟文化代表處充分表達立場與關注，並與駐美代表處組專案小組，隨時因應。

提勒森上任後首度訪問北京，18、19日分別與中國大陸外交部長王毅、國務委員楊潔篪與國家主席習近平會面。與習近平會面時說，美國總統川普（Donald John Trump）非常重視與習近平日前通電話，期待「未來訪問的機會」。

外交部發言人王珮玲上午在外交部例行新聞說明會表示，外交部密切注意可能在4月初舉行的川普與習近平的「川習會」相關發展，並指示駐美代表處及相關部會保持密切聯繫，掌握並分享訊息，即時因應與中華民國利益相關情勢。

王珮玲說，美中高層互動可能牽動兩岸關係發展，也會影響中華民國國家利益，外交部向來密切關注，也與美方密切溝通，充分表達對相關議題的立場與關注，也要求美方事前、事後向台灣簡報。

她說，目前中華民國除密切關注相關發展，也與美國行政部門、國會及學界充分密切溝通，充分傳達台灣基本立場。依過去慣例，外交部會與駐美代表處組專案小組，隨時因應，有進一步發展隨時通報。1060321

(中央社)