製造業和金融業推動宏都拉斯成長

宏都拉斯中央銀行昨天宣布，宏國今年1月份經濟活動成長5.5%，比去年同月的成長率高出2.1個百分點。

央行指出，1月份宏都拉斯的經濟成長主要是製造業和金融業暢旺所致。

根據央行統計，1月表現特別良好的製造業有食品、飲料、香菸、紡織品和服飾。而金融業則受惠於貸款利息的升高和信用卡業務的收入。

官方預估，宏都拉斯今年截至年底的經濟成長率可望達到3.4%至3.7%。但僑匯收入的減少和燃料價格的上漲等外在因素，仍可能對宏國經濟造成影響。1060321

(中央社)