去年尼加拉瓜漁業呈現復甦
經過兩年的乾旱導致的銷售量減少，尼加拉瓜漁業和養殖業生產去年成長了13.6%。
根據尼加拉瓜中央銀行公布的2016年12月經濟活動指數報告，尼國去年漁業高度的成長是歸功於漁獲量，尤其是整隻八掌魚和海參的產量大幅增加。
這是央行的相關月報首度特別提到特殊漁產的漁獲量。
尼加拉瓜漁業商會理事長塞固拉（Armando Segura）表示，尼加拉瓜的海參產量榮景已持續約4年了，八掌魚也盛產兩年了。這兩種漁產在歐洲和亞洲均頗受歡迎。
央行的月報中也特別提到，尼加拉瓜去年龍蝦、海蝦和養殖蝦的產量都有顯著增加，漁會主管透露，他們正試驗將活龍蝦直接出口，以供買家一種新的選擇。1060321
(中央社)
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