駐越南代表石瑞琦為中華足球隊打氣

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越南國家足球隊與中華台北隊的友誼賽將於明天下午6時在河內行待運動場（Hang Day）舉行。中華民國駐越南代表石瑞琦昨天下午前往河內美廷足球訓練基地，為教練和球員們加油打氣。

為了準備參加2019年亞洲杯足球賽第三輪淘汰賽（其中，越南、約旦、阿富汗和柬埔寨同分在C組，中華隊、巴林、土庫曼和新加坡同分在E組），越南足協（VFF）稍早向國際足球總會（FIFA）申請舉行越南國家足球隊與中華台北隊的友誼賽，並獲得同意。

中華隊日前抵達河內，隨後就針對比賽投入訓練。

石瑞琦昨天下午率領駐河內台北經濟文化代表處人員前往美廷（My Dinh）足球訓練基地探視中華隊，為球隊加油打氣，預祝全隊全力搶下勝利，之後並與領隊等人合照留念。

代表處透過各種管道動員當地台商到場觀賽，共同為中華隊加油打氣。

總教練和球員們對代表處人員表達謝意，表示將全力以赴，為觀眾帶來一場精彩比賽。

根據國際足球總會（FIFA）今年3月公布的國家隊排名，越南國家足球隊位居世界第136名，中華隊則排名世界第159。

去年3月24日在世足亞洲區資格賽第二輪，中華隊曾在客場河內美廷運動場挑戰越南隊，最終以1比4敗北。1060321

(中央社)