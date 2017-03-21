環評空污缺電 核終戰神黃士修：台積電快走吧!

台積電董事長張忠謀表示，投資仍以台灣優先。（資料照/王錦河攝）

在臉書發文《為了不缺電，台積電你還是走吧》。(黃士修臉書)

晶圓代工龍頭台積電傳出3奈米製程將赴美國設廠列入選項之一，引發蔡政府緊張，不論供水、供電、供地及環評等相關部會，都跳出來說全力協助，傾巢而出全力挽留。核終戰神黃士修在臉書發文，因台灣缺電，勸台積電快走吧!並指張忠謀已不是第一次呼籲政府面對缺電危機了。網友則諷刺「台積電愛不夠才會缺電!」

環評卡關、電力供應不穩等因素影響，外傳台積電投資金額達5千億的3奈米先進製程，恐轉赴美國設廠。有學者認為，此事凸顯台灣長久以來投資環境不佳困境，讓台積電將變成了「美肌店」。甚至之前，蔡政府還發生科技部長大嘴巴闖大禍，竟越俎代庖替台積電公布重大投資布局，這件罕見的公部門政務首長公然洩漏民間企業極機密產業布局的舉動，「真的是讓產業界瞠目結舌」。

核終戰神黃士修在臉書發文《為了不缺電，台積電你還是走吧》，指出台積電傳出赴美投資，有趣的其實是蔡政府的一連串回應。網友在其下留言「鄉民：傳統代工業沒用，我們要靠文創。」、「高雄：我們正在弄文創矽谷。」、「台積電愛不夠才會缺電」、「台積電掰掰、台塑掰掰，下一位是？」、「台積電走了又是馬英九的錯,於是不缺電了又是菜桶的政績」、「GG不來高雄一堆高雄科技業笑了」、「用愛就可撑起一片天啊!」、「以前選個陳水扁，把台灣搞的半死，現在菜英文應該會讓台灣死透吧！」、「把耗電廠商趕走就不缺電的道理嗎」、「我要是張忠謀，聽到綠能二個字，立馬就走人了」、「說好的用愛發電呢？XD」

根據《經濟日報》報導，台積電原希望政府協助取得南科50至80公頃土地，做為未來3奈米先進製程的生產基地，但受制於環評作業未能配合需求，加上南部的空氣品質與電力供給穩定性仍有變數，需要嚴苛環境的3奈米製程晶圓廠可能移往美國設立。

黃士修說，此處顯示台積電赴美可能因素有三：環評、空污、缺電。

黃士修表示，台積電不愧是台積電，一句話就弄得行政院很緊張，馬上啟動專案挽留，甚至有高層表示，政院找來詹順貴出任環保署副署長，就是希望協助縮短環保案件的處理時間。黃士修說，這很微妙，行政院表示環保署副署長的功能，竟是縮短環評時間。他諷刺，在這一點上，前環團律師詹順貴可說是十分稱職。

他並舉出「台塑的運氣就比較差，六輕四期三個擴廠的環差案都沒過，換來的是詹順貴叫台塑自己要好好想想。不具名的環保署高層官員更建議，『台塑要找對的顧問公司，而不是搞些有的沒的』，公然暗示提錢來見，可謂台灣環保已死。」

對於台積電，黃士修說，咱們的環保署副署長詹順貴表示，環評和空污都不是問題。黃士修說，言下之意，問題當然就是缺電了。但就可憐了經濟部長李世光，只能對立委表示電廠建置會努力，但若蓋不出來就會有問題。

黃士修問，李世光這樣講，如果你是張忠謀，聽到了會放心嗎？不會。事實上，張忠謀已經不是第一次呼籲政府面對缺電危機了。

很快的，2017年到了。黃士修說，台積電向來對電力資訊非常敏感，張忠謀一定知道近年夏季供電緊迫，核電廠救命用的輕柴油機組幾乎拿來天天燒，台電還把試運轉機組提前滿載供電、延後機組歲修時程、甚至系統短時超載運轉、偷偷降壓降頻擠出電力，所以才多次公開喊話。

但是，黃士修表示，從蔡英文總統到林全院長再到李世光部長，卻通通跟你說台灣大概可能或許未必不會限電。等一下，不是還有電業法嗎？說好的綠能先行呢？孩子，別傻了。以上講的所有問題，電業法一點都沒辦法解決，老師早就說過了，你都沒在聽。至於你信不信，我反正信了。因為趕走台GG，台灣就GG了，再也不缺電啦。

(中時電子報)