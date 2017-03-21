潛艦國造 蔡英文：政府不容迴避

蔡英文登上海虎潛艦。（方濬哲攝）

簽約儀式一陣風，將文件吹落。（方濬哲攝）

敦睦艦隊（後）啟航。（方濬哲攝）

蔡英文說，潛艦國造是國防自主政策中，最具挑戰性的一環。（方濬哲攝）

潛艦國造是蔡政府重點政策。蔡英文總統今南下高雄左營，主持潛艦國造設計合約備忘錄簽約儀式，她致詞表示，潛艦國造是國防自主政策中，最具挑戰性的一環，她也知道，外界有些人並不看好。但台灣人一向勇於面對、克服挑戰，這是台灣精神，「也是我們絕不迴避的使命。」，並宣布潛艦國造正式啟航。

蔡英文強調，「先自助而人助」，這是國際政治的現實鐵律，若因困難而卻步，台灣的國防自主，就不會有未來。歷史要告訴我們，只要一起努力，沒有什麼比團結的台灣人更堅強。

蔡英文說，在「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略構想下，水面下的戰力是台灣國防最需要加強的一層，這個大家都共同認知到的問題，過去卻一直無法解決。她身為三軍統帥，今天要用行動，跟大家一起跨出這歷史性的一步。

蔡英文表示，潛艦國造計畫啟動後，政府將會進一步地深化國防自主的政策，從制度面落實國防自主的精神，建立國家安全跟產業發展密切結合的穩固結構。

蔡英文期待，未來國軍能有更好的武器裝備，而這些是台灣的研製成果；未來的產業能有更高的科技水準，而這些科技來自國防科研的成果。這是國軍、國防產業以及台灣走向下一個世代的未來。

海軍司令部指出，海軍於民國105年10月24日公告「潛艦國造委託規劃設計案」採購計畫文件，並依法定作業期程，分別於11月22日開標，12月16日召開評選會議，12月22日決標，由臺船公司得標契約生效，啟動「潛艦國造」。

(中時)