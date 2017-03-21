台南學校行政人員不列超額，教師會：劃錯重點

全教總指台南市政府讓中小學行政人員不列入超額名單，是「劃錯重點」。（林志成攝）

中小學老師普遍不願兼行政，台南市最近規定，行政人員不列入超額教師名單。全國教師工會總聯合會今天召開記者會指出，台南市用這招要同時解決超額教師及老師不願兼行政的問題，是「劃錯重點」，已造成老師的緊張，進一步產生校園亂象。

台南市最近公布修正後的教師介聘甄選分發實施要點，現任教師兼主任（含代理主任）或組長下學年度續任行政職務者，除自願超額者外，不計入超額教師名單，以協助校內行政之延續。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政指出，教師不願兼任行政人員的因素很多，其中以行政事務繁瑣最為人詬病，常常因為面臨訪視、評鑑、填報各式資料、撰寫各種計畫和成果報告及相關待遇條件不佳，而不願意擔任行政，種種原因其實與學校減班超額無關。

「台南市教師兼任行政人員未休假加班費，由99年的16天，逐年降到現在的3天，待遇實在太差。」張旭政說，台南是要解決學校找不到行政人員的問題，應該是進行行政減量，並提高教師兼任行政人員的待遇，而不是將行政人員列入不超額名單。

台南市教育產業工會理事長侯俊良表示，台南市這項制度，就是讓一些擔心被超額的老師，自願去當行政。但學校行政人員應該挑熱心的人，現在反而是怕被列超額的老師搶著兼行政，不是學校之福。

台南市教師會理事長陳杉吉表示，現在台南市有偏鄉學校，傳出老師集體拒絕當行政，每個人都自願超額，看可不可以調到都會的現象；還有學校幾乎都是國文老師在兼行政，造成教學失衡。

(中時)