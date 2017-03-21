竹東姦殺少女焚屍案 二審3嫌獲改判

新竹縣輕度智能障礙的邱姓少女因和女子黃曉雲發生口角，黃女竟糾眾性侵、凌虐致死，甚至還焚屍企圖滅跡；一審將黃曉雲與男友林春雄等5人判處無期徒刑，高院今(21日)將林春雄、古志強判處無期，黃女等3人改判刑20到28年不等之刑期，全案可上訴。

(中時)