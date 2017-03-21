WBC》昔打擊率2成小咖 巴倫汀進化為最恐怖強打

巴倫汀堪稱為本屆經典賽最恐怖的打者之一。(美聯社資料照)

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若要選出本屆經典賽荷蘭隊最恐怖的打者，絕對非巴倫汀(Wladmir Balentien)莫屬！他至四強賽前，打擊率高達5成91、貢獻3轟不說，驚人的進攻指數(OPS)1.654，更在所有出賽6場的選手中居首，這名曾於大聯盟打滾4年、打擊率不過2成出頭的小咖，用手中棒子再度成為球探注目的焦點。

2000年，當時年僅16歲的巴倫汀就被水手以自由球員身分簽下，當時沒有受到太多關注，用了7年的時間拚到3A，並以打擊率2成73、28轟的成績，爭到上大聯盟小試身手的機會，該年出賽3場，3打數2安打，生涯首轟也在這時出爐，展現備受期待的打擊實力。

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隔年巴倫汀在大聯盟打了71場，只有7轟不說，打擊率更是奇慘無比的2成02。不過水手仍期待巴倫汀爆發，2009年首度讓他從大聯盟開季，但他依舊低迷，出賽56場僅有4轟、打擊率2成13成績，最後水手認賠殺出，把他送到紅人，到新環境打了40場後，2010年就此沒能再登上大聯盟舞台。

心灰意冷之際，巴倫汀2010年季後選擇告別美職，轉戰日職加盟養樂多，沒想到意外開啟他的另一段傳奇生涯。2011年第一個球季，雖然吞131次三振為達規定打數打者中最多，卻以打擊率2成28、31轟，成為日職史上第三位「最低打擊率」全壘打王，儘管隔年陷入低潮，仍以31轟達成全壘打王二連霸。

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2013年更是巴倫汀的「傳說年」，他先刷新養樂多隊史最快百轟及最多轟的紀錄，並未如過去羅茲(Tuffy Rhodes)等人般遭阻，於9月15日揮出第56轟，超越王貞治締造日職單季全壘打新猷，並以60轟、高達7成79的長打率，築起可怕的「巴倫汀障礙」，最後更搖身為日職史上首位在墊底球隊誕生的年度MVP。

雖然2014年巴倫汀涉嫌對妻子施暴遭逮，形象重挫，但日職6年間、5年有30轟紀錄的他，儼然已是日職最強打者之一。32歲的他如今在經典賽出賽6場，更屢次建功助荷蘭隊勝出，不但證明他夠格說出「非4棒不打」這句話，也替自己打出重返大聯盟的希望。

(中時電子報)