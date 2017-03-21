夜市管理暴力毆商 警方報檢方偵辦
高雄市左營區瑞豐夜市傳出攤販與場地管理經營者，雙方發生租賃權利金紛爭，張姓、許姓攤商指控某管理者涉嫌強行拆除攤位，涉嫌恐嚇、毆打、強制、毀損，警方報請檢方指揮偵辦，將通知管理者等相關人員到案說明。
左營分局指出，張姓攤商（35歲）在夜市擺攤賣烤肉，15日中午12點許，遭某管理經營者 以攤商未繳攤位使用費為由，指揮多位男子將張姓攤商的攤架強行拆除清離。
在此同時，另名同在夜市賣QQ蛋許姓攤商（50歲）的攤位也遭拆除，2名攤商在拆除攤架過程中，分別遭該名經營者出言恐嚇或毆傷，張姓攤商指對方對他「拳打腳踢」，造成左側肢體多處挫傷。
隨後2名被害人於當天下午4點檢具相關資料及驗傷單，向警方報案並提告。
左營分局指出，警方已掌握特定對象，並報請橋頭地檢署指揮偵辦，將於近期傳喚該管理者到案說明，絕對不容許有暴力介入「瑞豐夜市」的經營牟利情事；警方將調查是否尚有其他攤商遭受同樣暴力侵害，以遏阻歹徒囂張氣焰，展現執法公權力。
(中時)
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