行車糾紛 竟惡意逼車持槍托猛打被害人頭部

因行車糾紛，陳男持槍托朝童姓駕駛頭部猛打。(高錦如翻攝)

警方隨即調閱監視器與清查轄內治安顧慮人口，昨天傍晚在嘉市某醫院找到陳嫌。(高錦如翻攝)

只因行車糾紛，嘉義縣一名陳姓男子昨天下午在路上持槍托朝被害人頭部猛打，導致被害人頭部撕裂出血，嚇得一旁民眾驚聲尖叫，趕緊通報警消，水上警分局獲報後，立即調閱監視追查，昨天傍晚在嘉市某醫院查獲陳嫌，並查扣道具槍1枝，訊後依依涉嫌恐嚇、傷害等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，昨天下午2點多，陳姓男子開車行經太保市北港路南新里路段時，因不滿前方童姓駕駛的油罐車速度慢又任意變換車道，因而向油罐車駕駛逼車，逼著童姓駕駛下車理論，未料陳嫌立即亮槍，先持槍威脅，再用槍托朝童姓駕駛頭部猛打，造成童的頭部撕裂傷出血，所幸送醫後已無大礙。

警方獲報後，立即調閱監視器與清查轄內治安顧慮人口，昨天傍晚在嘉市某醫院找到陳嫌，陳嫌也坦承因上午手術開刀傷口疼痛、心情不佳，加上下午偷溜出醫院找尋女友聊天未遇，才會逼車、攻擊童姓駕駛。

(中時)