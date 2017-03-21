雲林破獲大型職業賭場 赫見古早賭具「鏈寶」
俗稱「鏈寶」的古早現蹤職業賭場！雲林縣斗南警分局今日凌晨在古坑山區某工寮破獲一大型職業賭場，起扣上百萬元賭金與賭具，帶回25男女賭客，構造特殊的鏈寶讓年輕警員大開眼界，而賭客中赫見洗腎女患者，賭到不顧身體，更是令警搖頭。
古坑永光派出所接獲情報，暗中調查許久，確定古坑鄉崁腳村後窟山區某工寮藏有大型賭場，凌晨動員20多名警力，由分局二組組長黃俊雄帶隊直搗黃龍，帶回經營該賭場的李姓主嫌與16男9女賭客共25人。
其中有位女賭客是洗腎患者，每周要洗4次，上午員警擔心她身體受不了，趕緊先送她去醫院洗完腎才又回分局製作筆錄。
該賭場賭的是罕見的鏈寶，賭具特殊，所有員警幾乎都沒見過，還得經過賭客說明才知道賭法。
警方調查，鏈寶是嘉義、台南一帶山區早年常見的賭博方式，主持賭場的場主，通常選擇偏僻工寮或果園聚賭，且為了逃避警方取締多半處處遊動，每天更換不同的處所聚賭並抽頭。
據警方了解，玩法是把一顆6面紅白各半俗稱「寶」的骰子，放在有記號的銅盒內，骰動後再把另一個小鐵盒子固定後轉動，停下後「開寶」，依紅、白色骰子所對應賭客在賭桌上4個位置的下注方式計算賠率，賠率最高3倍，以致賭注相當大，一場下來的賭資輸贏都在近百萬左右；不過這種賭博方式，雖在早年的農村社會相當盛行，卻因警方強力取締，和新興的賭博方式引進，近年來已幾乎絕跡了。
(中時)
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