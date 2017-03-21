盤查風波後露面 李永得：以後會正眼看警察
客委會主委李永得痛批台北市變成警察國家，引發社會熱議。李永得今(21日)再強調，警方有權維護治安，但執行職務需有SOP，他笑說「以後不要斜眼看警察，要用正眼看。」
李永得日前於臉書發文，表示他只不過要去超商買一點東西，路上竟遭5、6個警察查證件，拒絕配合於法無據的盤查，痛批「台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」
李永得也說，在完全沒有預期、沒有任何理由的情況下突然遭盤查，心裡一定會不舒服、任何人都一樣。警方有權執行職務、維護治安，但執行職務應有SOP，不應無故盤查。
他說，事後有很多朋友打電話來，說就當笑話一則，也說以後不要穿拖鞋上街，不要斜眼看警察、要正眼看警察。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。