盤查風波後露面 李永得：以後會正眼看警察

客委會主委李永得痛批台北市變成警察國家，引發社會熱議。李永得今(21日)笑說：「以後不要斜眼看警察，要用正眼看。」

客委會主委李永得痛批台北市變成警察國家，引發社會熱議。李永得今(21日)再強調，警方有權維護治安，但執行職務需有SOP，他笑說「以後不要斜眼看警察，要用正眼看。」

李永得日前於臉書發文，表示他只不過要去超商買一點東西，路上竟遭5、6個警察查證件，拒絕配合於法無據的盤查，痛批「台北市什麼時候變成警察國家？太離譜了吧！」

李永得也說，在完全沒有預期、沒有任何理由的情況下突然遭盤查，心裡一定會不舒服、任何人都一樣。警方有權執行職務、維護治安，但執行職務應有SOP，不應無故盤查。

他說，事後有很多朋友打電話來，說就當笑話一則，也說以後不要穿拖鞋上街，不要斜眼看警察、要正眼看警察。

(中時)