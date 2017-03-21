男攜毒駕車拒受檢 警拔腿狂追逮獲
攜帶逾百公克K他命和安毒的黃姓男子，遇警臨檢不停車，5名員警徒步在後狂追，但黃男運氣不佳，前方路口正是紅燈，陷於車陣中，只好被逮。
台南市警局第一分局今天指出，21歲無前科、無業的黃姓男子，日前深夜行經東區中華東路的臨檢點，黃男拒絕受檢，開車直往前衝，5名員警來不及上警車，拔腿狂追。
不過，黃男駕車到中華東路、小東路口時遇上紅燈，陷在同車道的車陣中，員警趕到拔槍包抄喊話，雙方對峙一陣子，黃男才下車被逮。警方同時起出K他命6包及安非他命1包。
黃男供稱，他國中時就開始吸食K他命，但尚未出現尿失禁的症狀，僅尿多比較想上廁所，警方訊後依法送辦。1060321
(中央社)
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