男攜毒駕車拒受檢 警拔腿狂追逮獲

攜帶逾百公克K他命和安毒的黃姓男子，遇警臨檢不停車，5名員警徒步在後狂追，但黃男運氣不佳，前方路口正是紅燈，陷於車陣中，只好被逮。（翻攝相片）中央社記者張榮祥台南傳真 106年3月21日

攜帶逾百公克K他命和安毒的黃姓男子，遇警臨檢不停車，5名員警徒步在後狂追，但黃男運氣不佳，前方路口正是紅燈，陷於車陣中，只好被逮。

台南市警局第一分局今天指出，21歲無前科、無業的黃姓男子，日前深夜行經東區中華東路的臨檢點，黃男拒絕受檢，開車直往前衝，5名員警來不及上警車，拔腿狂追。

不過，黃男駕車到中華東路、小東路口時遇上紅燈，陷在同車道的車陣中，員警趕到拔槍包抄喊話，雙方對峙一陣子，黃男才下車被逮。警方同時起出K他命6包及安非他命1包。

黃男供稱，他國中時就開始吸食K他命，但尚未出現尿失禁的症狀，僅尿多比較想上廁所，警方訊後依法送辦。1060321

(中央社)