經典賽組榮譽東道主委員會 台獲邀參加

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世界棒球經典賽（WBC）4強與冠亞軍賽，在美國職棒大聯盟洛杉磯道奇棒球場舉行，並籌組榮譽東道主委員會，中華民國駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長夏季昌獲邀參與。

可容納5萬6000多名觀眾的道奇棒球場，是第2度承辦經典賽的4強與冠亞軍決賽，球場頂樓看台懸掛本屆16強參賽隊伍的旗幟，中華台北奧會會旗與經典賽官方旗幟並列。

不僅如此，經典賽也邀請本屆經典賽參賽方的駐洛杉磯使領館總領事與館長，籌組榮譽東道主委員會（Honorary Host Committee），中華民國駐洛杉磯台北經濟文化辦事處夏季昌也受邀，顯示台灣棒球實力受肯定與重視。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新聞組組長楊國添，轉述夏季昌表示，台灣的棒球實力有目共睹，能代表國家在國際棒壇的重要賽事盡一分心力，倍感榮譽也期盼能貢獻所長。

根據主辦單位發布的消息，共有8個駐洛杉磯使領館負責人受邀參加這個委員會，分別是多明尼加、加拿大、澳洲、中華民國、以色列、日本、南韓與墨西哥，22日的冠軍戰，夏季昌也獲邀以貴賓身分出席。1060321

(中央社)