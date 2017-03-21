長安西路都更 柯文哲：涉公安趕快拆

台北市長柯文哲（圖）21日被問長安西路不同戶房屋被北市府要求拆除時說，經內部專業評估，房屋倒塌會衝到路上，涉公共安全，「市長也不敢扛」，房屋已被拆成隨時會倒，還是趕快拆。中央社記者劉建邦攝 106年3月21日

台北市長柯文哲今天被問長安西路不同戶房屋被北市府要求拆除時說，經內部專業評估，房屋倒塌會衝到路上，涉公共安全，「市長也不敢扛」，房屋已被拆成隨時會倒，還是趕快拆。

欣偉傑建設3日拆除長安西路177巷內一處都市更新案張姓不同意戶的房子，台北市都市更新及爭議處理審議會20日2度審議，雙方仍無共識，台北市政府都市發展局長林洲民決議，基於公安考量，應儘速拆屋。

柯文哲21日上午率各局處首長出席行動市政會議後受訪說，建商確定違法，「不能跟民眾還在討論時，就拆掉住屋」，但不同意戶的房子已拆成這樣，市府內部有專業評估，房屋倒塌會衝到路上，涉公共安全，「市長也不敢扛」，房屋已被拆成隨時會倒，還是趕快拆。

至於是否可能動用第二預備金，支應持有單一自住民眾讓房屋稅率從1.2％降到1％？柯文哲表示，房屋稅要先計算，「來不及就是明年開始，來得及就今年」，至於持有單一且自住屋稅率要降到多少還沒定案，要看時程，「若時間拖太久，會至明年1月1日才處理；若今年下半年會有結果，也許會動用二備金支應，但要再想想」，仍要看實際執行速度。1060321

(中央社)