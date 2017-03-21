長安西路都更 柯文哲：涉公安趕快拆
台北市長柯文哲今天被問長安西路不同戶房屋被北市府要求拆除時說，經內部專業評估，房屋倒塌會衝到路上，涉公共安全，「市長也不敢扛」，房屋已被拆成隨時會倒，還是趕快拆。
欣偉傑建設3日拆除長安西路177巷內一處都市更新案張姓不同意戶的房子，台北市都市更新及爭議處理審議會20日2度審議，雙方仍無共識，台北市政府都市發展局長林洲民決議，基於公安考量，應儘速拆屋。
柯文哲21日上午率各局處首長出席行動市政會議後受訪說，建商確定違法，「不能跟民眾還在討論時，就拆掉住屋」，但不同意戶的房子已拆成這樣，市府內部有專業評估，房屋倒塌會衝到路上，涉公共安全，「市長也不敢扛」，房屋已被拆成隨時會倒，還是趕快拆。
至於是否可能動用第二預備金，支應持有單一自住民眾讓房屋稅率從1.2％降到1％？柯文哲表示，房屋稅要先計算，「來不及就是明年開始，來得及就今年」，至於持有單一且自住屋稅率要降到多少還沒定案，要看時程，「若時間拖太久，會至明年1月1日才處理；若今年下半年會有結果，也許會動用二備金支應，但要再想想」，仍要看實際執行速度。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。