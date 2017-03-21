一通電話串連愛心 募滿貨櫃衣鞋助難民
香港慈濟環保站今年2月接到國際鞋商電話，願捐200雙新鞋，愛的漣漪效應持續擴大，在香港各界響應下，最後募到近3000雙新鞋，載滿愛心物資的貨櫃3月啟航，將幫助敘利亞難民。
慈濟基金會表示，位於香港東區的（魚+則）魚涌慈濟環保站，今年2月接到一通電話，一家國際知名鞋商想捐200雙新鞋給慈善機構，慈濟志工想起敘利亞難民逃離家園踏破鞋履的艱辛，因此提供資訊給鞋商，希望將鞋捐給敘利亞難民，而廠商不只支持，更加碼到400雙，並邀同業一起共襄盛舉，總共捐出945雙新鞋及一些新衣。
志工欣喜之餘，還面臨一個關卡，就是鞋子的報關很複雜，正在傷腦筋時，正好在香港，出現熟悉船運作業的民眾主動義務幫忙，解決報關問題。由於約旦志工人數不多，為了不讓整理、分類鞋類而延誤發放程序，香港慈濟志工也邀約熱心民眾一起整理，將鞋子依顏色、材質、尺寸等製表造冊，還訂製同規格紙箱包裝，並做好防水措施。
慈濟基金會表示，一家廠商捐贈200雙鞋，所產生愛的漣漪效應持續擴大，慈濟香港分會也陸續收到民眾與志工發心捐贈的新鞋與新衣，在香港各界愛心捐助下，最後募集2956雙新鞋和1757件新衣，而滿載來自香港愛心物資的貨櫃，於3月順利啟航，物資將送往約旦，幫助流落當地的敘利亞難民。
「一通電話，來自於一念善心，一個愛接引，見證到大愛延續」，慈濟基金會表示，一通捐贈物資的電話，連接起香港企業家、民眾捐物資救難民的愛循環、善效應，悲天憫人的心，就像石子在香港激起大愛的漣漪，共襄盛舉、圓滿善行。1060321
(中央社)
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