民進黨團：年改最終版 最後決定在立院
考試院昨天通過公務員退休金改計在職前10年均俸。民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天表示，這會涉及年金、天花板計算，草案應盡快送到立法院，「最後的決定還是在立法院」。
媒體報導，考試院全院審查會昨續審公務人員退休撫卹法草案，其中有關退休金計算基準，銓敘部和年改會版本，都採最後在職前15年的平均俸額，但考試委員討論後，通過改為採計最後10年。由於計算基礎不同，將影響未來公務人員退休後領到的年金數額。
李俊俋上午在立法院舉行記者會表示，感謝考試院最近快馬加鞭審查，過去是一週兩次，聽說現在天天在審查；希望考試院盡快，就依照預定進度在4月把草案送進來，立法院未來還要審慎，每個環節都要審到，「年改最後版本，立法院決定了算」。
他舉例，若本來以最後15年計算，前面5年是科長，後面10年是簡任官，改為以最後10年計算後，都是簡任官本俸，差別就很大。依銓敘部計算，由10年改15年，退撫基金會減少負擔12%左右，改為10年只降8%。
李俊俋說，年金改革最重要目的是永續發展，讓年輕公務員未來能領到退休金，絕對不是計算金額高低而已，15年改成10年，退休金當然領得比較高，但這樣真的解決年金問題嗎？用勞保來做類比，制度不同，概念也不同，恐造成另一種程度的不公平狀態。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。