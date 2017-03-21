民進黨團：年改最終版 最後決定在立院

考試院昨天通過公務員退休金改計在職前10年均俸。民進黨立法院黨團書記長李俊俋今天表示，這會涉及年金、天花板計算，草案應盡快送到立法院，「最後的決定還是在立法院」。

媒體報導，考試院全院審查會昨續審公務人員退休撫卹法草案，其中有關退休金計算基準，銓敘部和年改會版本，都採最後在職前15年的平均俸額，但考試委員討論後，通過改為採計最後10年。由於計算基礎不同，將影響未來公務人員退休後領到的年金數額。

李俊俋上午在立法院舉行記者會表示，感謝考試院最近快馬加鞭審查，過去是一週兩次，聽說現在天天在審查；希望考試院盡快，就依照預定進度在4月把草案送進來，立法院未來還要審慎，每個環節都要審到，「年改最後版本，立法院決定了算」。

他舉例，若本來以最後15年計算，前面5年是科長，後面10年是簡任官，改為以最後10年計算後，都是簡任官本俸，差別就很大。依銓敘部計算，由10年改15年，退撫基金會減少負擔12%左右，改為10年只降8%。

李俊俋說，年金改革最重要目的是永續發展，讓年輕公務員未來能領到退休金，絕對不是計算金額高低而已，15年改成10年，退休金當然領得比較高，但這樣真的解決年金問題嗎？用勞保來做類比，制度不同，概念也不同，恐造成另一種程度的不公平狀態。1060321

(中央社)