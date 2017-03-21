郝龍斌：人頭黨員若影響選舉叫木馬屠城

參選中國國民黨主席的前台北市長郝龍斌今天說，人頭黨員影響黨主席選舉，也能參與地方首長、市議員等地方選舉，如果縣市長、議員與公職選舉被人頭黨員影響，這叫木馬屠城記。

郝龍斌與參與國民黨主席選舉的前副總統吳敦義、台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜共同出席國民黨新北市議會黨團書記長與幹部就職交接典禮。

人頭黨員議題，吳敦義受訪表示，他唯一介紹入黨的是桃園市議員楊朝偉夫妻拜託他介紹兒子入黨，還有就只有自己的女兒與兒子。除此之外，沒介紹任何人入黨。

他說，黨工奉令爭取更多新黨員，能說那些黨工是在找人頭黨員嗎？基本上只要問心無愧，黨工找的黨員也是黨員；如果想競選黨代表的人，去邀別人入黨，難道違法嗎？

郝龍斌表示，每次談到人頭黨員對黨都是傷害。1月1日到9日506人入黨，但9日到20日竟有數萬人入黨。到底這些人是不是認同國民黨理念？或只為黨主席選舉？應查清楚。

韓國瑜說，政黨選黨主席時，對人頭黨員4字避之唯恐不及，但這牽涉兩個問題，曾承諾入黨4個月可有投票權，如果突然完全摧毀掉，如何讓人心服口服？會不會有法律問題？這值得思考。1060321

(中央社)