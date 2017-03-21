少女遭性侵焚屍案 2主嫌判無期徒刑
新竹縣竹東鎮國二少女遭性侵焚屍命案，台灣高等法院今天依殺人等罪判主嫌林春雄、陳哲儒無期徒刑，其他3名同案被告判刑20至28年不等刑期。還可上訴。
全案緣於，竹東鎮國二少女民國104年5月21日時被人發現陳屍在河濱公園旁草叢，警方展開調查，當天就陸續帶回主嫌林春雄與其女友黃曉雲，以及陳哲儒、何文軒、古志強到案；新竹地檢署後來將林春雄等5人起訴。
檢方調查，黃女因不滿被害人曾背地辱罵她，5月17日得知被害少女正在竹東鎮一間網咖內後，就找來男友林男夥同陳、何、古姓男子，另還帶著2名就讀國小的女童同行，將被害人從網咖強制帶往附近國小操場、河濱公園竹林大橋下等處毆打成傷。
其中，陳男指使一旁2名女童撿起石塊丟擲被害人，何、古2人甚至輪流性侵，被害人最後不堪遭長時間攻擊凌虐，倒地不起、不再言語，5名嫌犯見狀就將被害人棄置現場，跑到附近卡拉OK店歡唱。
直至晚間10時許，陳、古2人返回現場查看，發現被害人已死亡，為免犯行敗露，先將屍體搬移至一旁偏僻草叢內，再通知其他3人回到現場，經討論後，決定購買汽油焚屍毀跡，造成被害人屍體下肢、左腹部、胸部等處遭焚燒。1060321
(中央社)
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