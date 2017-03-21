音樂家捐手稿 音樂館盼成重要史料的家

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文化部今天舉行音樂史料捐贈儀式，文化部長鄭麗君說，藝術史重建工作非常重要，台灣音樂館希望成為台灣音樂重要史料的家。

文化部上午舉行音樂史料捐贈儀式，作曲家溫隆信、聲樂家席慕德，作曲家郭芝苑女兒郭瓊映、兒子郭永凱、作曲家張邦彥女兒張靖敏、作曲家沈錦堂遺孀牛玉峰、作曲家陳主稅遺孀劉富美、客籍作曲家徐松榮兒子徐岳君伉儷及作曲家暨作家戴洪軒遺孀高肖梅等到場。

鄭麗君表示，台灣音樂館已累積獲贈2360筆史料，超過2萬5000頁手稿與樂譜，這些台灣音樂文化印記是文化發展過程，文化部將記錄與保存，為台灣音樂史找更大的家。

她說，從手稿史料可看到當時音樂風景。像是郭芝苑年輕時期，留學的熱門國度是日本，在日本接受西方音樂訓練與洗禮，返台後積極以當時罕見的管絃樂編制創作結合台灣本土元素音樂作品。

鄭麗君表示，徐松榮同樣畢生致力於台灣音樂元素運用與轉換，為客家音樂留下豐富的一章；席慕德身兼聲樂家與教育家，保留數十年音樂史料，是台灣音樂文化發展重要史料。

鄭麗君感謝音樂家及家屬，無私捐贈手稿資料，「藝術家第一手資料是國家重要印記」，這些前輩藝術家用畢生熱情創作，展現台灣人豐富永恆資產。

她說，文化部已向行政院提出8年前瞻性計畫，重建藝術史工作，其中包含視覺藝術、台灣音樂史料重建，後續再搭配地方生活圈，透過不同地方館舍，將藝術融入生活。

台灣音樂館今年預算新台幣4300萬元，去年3300萬元。台灣音樂館搬到台灣戲曲中心，鄭麗君表示，未來會加重研究與典藏，空間部分思考有沒有必要為台灣音樂館尋覓更大的家。1060321

(中央社)